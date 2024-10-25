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04:15, 25 октября 2024Мир

В Сербии отказались признавать Косово в обмен на вступление в ЕС

Вулин: Сербия не будет признавать Косово в обмен на вступление в ЕС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сербия не будет признавать Косово в обмен на вступление в ЕС, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик подчеркнул, что это было бы «слишком». По его словам, Белград никогда не пойдет на этот шаг.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы устали от западных политиков, которые говорят об Украине, но они игнорируют территориальную целостность Сербии. «Когда доходит до обсуждения Косово и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды. Я этого не скрываю», — отметил Вучич.

Президент заявлял, что если Белград признал независимое Косово и ввел санкции против Российской Федерации, то страна «завтра бы» стала членом Европейского союза.

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      Сергей Грехов
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