В Сербии поблагодарили Россию за «честные цены» на газ

Вулин: Сербия благодарна России за честные цены на газ

В Сербии благодарны российскому руководству за «честные цены» на газ, заявил в интервью ТАСС вице-премьер страны Александр Вулин.

«Я действительно благодарен руководству РФ, которое в этом году, как и в прошлом, и позапрошлом, обеспечило нам хорошие, стабильные, прозрачные поставки газа по честной цене. Спасибо вам большое за это», — сказал он. Политик назвал сотрудничество между двумя странами «справедливым».

В этом же интервью Вулин заявил, что страны Запада постоянно пытаются устроить госпереворот в Сербии. По его словам, это происходит, потому что «никому не нравится независимая свободная Сербия», а также потому что, что президент страны Александр Вучич является «одним из последних свободных лидеров в Европе». «Но мы, сербы, любим это. И из-за того, что мы это любим, мы продолжим бороться за сохранение своего образа жизни и нашего правительства», — заключил вице-премьер.