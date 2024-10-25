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17:03, 25 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на увеличение дальности российских КАБ

Силы обороны юга ВСУ пожаловались на увеличение дальности российских КАБ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин заявил об увеличении дальности работы российских корректируемых авиабомб (КАБ). Его слова передает «РБК-Украина».

«Противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб, и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше», — рассказал Волошин.

По его словам, ВС России применяют КАБ на расстояния до 30 километров от линии фронта на запорожском, харьковском и краматорском направлениях.

В июле глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова. По словам чиновника, ФАБ-500 после модификации приобрела новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров.

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