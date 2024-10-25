Путину подарили двух драконов

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь подарил Путину двух драконов

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь привез президенту России Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани он вручил российскому политику два сувенира. Фам Минь Чинь объяснил, что во Вьетнаме драконы означают символ власти.

«Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — это ваша власть за пределами России и во всем мире», — подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и Вьетнама растет и в период с января по август увеличился на 25 процентов. По словам российского лидера, межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству работает ритмично.