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23:51, 24 октября 2024Экономика

Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама на 25 % с января по август

Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот России и Вьетнама растет и в период с января по август увеличился на 25 процентов. Его слова приводит РИА Новости.

«Растет товарооборот, в 2023 году он увеличился на 8,3 процента, до 5 миллиардов долларов, а в январе-августе прибавил сразу 25 процентов», — сказал российский лидер в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.

По словам российского лидера, межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству работает ритмично.

20 июня российский лидер Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое. По итогам встречи лидеры государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

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      Марина Совина
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