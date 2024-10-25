Вучич заявил о неизменности пути Сербии в ЕС

Вучич: Сербия не изменит свой путь к членству в Евросоюзе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не изменит свой путь к членству в Европейском союзе (ЕС). Его слова передает Reuters.

«Пока я президент республики, мы главные цели нашей внешней и внутренней политики не будем менять. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеет ключевое значение для нашего развития», — рассказал сербский лидер в рамках визита главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Белград.

Вучич также подчеркнул, что Сербия «прилежно работает» над евроинтеграцией и рассчитывает на положительные результаты.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не будет признавать Косово в обмен на вступление в ЕС. Политик подчеркнул, что это было бы «слишком».