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18:33, 25 октября 2024Экономика

Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

Аналитик Радченко: интерес к ипотеке может сохраняться из-за скачков инфляции

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос на ипотеку в России остается высоким. Готовность брать кредиты в таких обстоятельствах может быть продиктована страхом инфляции, предположила в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Продажи ни останавливаются ни в строящемся, ни в уже готовом жилье, заметила спикер. Россияне, по ее словам, берут кредиты не только по семейной ипотеке с льготной ставкой, но и по рыночной. Они могут думать, что деньги, не вложенные в надежный актив, из-за скачков инфляции просто обесценятся, и в этом случае срабатывает «индекс страха», допустила Радченко.

Ключевая ставка, напомнила эксперт, растет уже на протяжении года. Все это время граждане активно вкладываются в новое жилье, включая то, которое находится на стадии котлована. Доверие к банковским депозитам у граждан может быть снижено, поскольку ситуация на рынке указывает на ослабление рубля, допустила аналитик.

В пятницу, 25 октября, Центробанк принял решение об увеличении ключевой ставки до 21 процента, сразу на 2 п.п. Необходимость таких действий он объяснил разгоном инфляции и увеличением инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. На следующем заседании совета директоров ЦБ также будет рассмотрено повышение ставки, предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Оно запланировано на 20 декабря.

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