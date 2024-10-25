Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

Аналитик Радченко: интерес к ипотеке может сохраняться из-за скачков инфляции

Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос на ипотеку в России остается высоким. Готовность брать кредиты в таких обстоятельствах может быть продиктована страхом инфляции, предположила в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Продажи ни останавливаются ни в строящемся, ни в уже готовом жилье, заметила спикер. Россияне, по ее словам, берут кредиты не только по семейной ипотеке с льготной ставкой, но и по рыночной. Они могут думать, что деньги, не вложенные в надежный актив, из-за скачков инфляции просто обесценятся, и в этом случае срабатывает «индекс страха», допустила Радченко.

Ключевая ставка, напомнила эксперт, растет уже на протяжении года. Все это время граждане активно вкладываются в новое жилье, включая то, которое находится на стадии котлована. Доверие к банковским депозитам у граждан может быть снижено, поскольку ситуация на рынке указывает на ослабление рубля, допустила аналитик.

В пятницу, 25 октября, Центробанк принял решение об увеличении ключевой ставки до 21 процента, сразу на 2 п.п. Необходимость таких действий он объяснил разгоном инфляции и увеличением инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. На следующем заседании совета директоров ЦБ также будет рассмотрено повышение ставки, предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Оно запланировано на 20 декабря.

