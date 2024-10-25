Замглавы Минэнерго России Мочальникова обвинили в злоупотреблениях

Замглавы Минэнерго Мочальникову предъявили обвинение в злоупотреблениях

В МВД рассказали о подозрении замглавы Минэнерго России в махинациях при ликвидации шахт

Начало событий в новости В МВД рассказали о подозрении замглавы Минэнерго России в махинациях при ликвидации шахт

Заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Ему также инкриминируют мошенничество. Противоправную деятельность чиновника выявили специалисты Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. Вместе с ним по делу задержаны бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский и два заместителя директора бюджетного учреждения.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в июне, двоим участникам криминальной схемы предъявили обвинения, после чего арестовали. По данным следствия, с 2014 по 2023 год должностные лица Минэнерго заключали с подконтрольными организациями контракты о ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, однако подрядные работы были проведены не в полном объеме, хотя деньги из бюджета на это были перечислены.