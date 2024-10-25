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10:05, 25 октября 2024Силовые структуры

В МВД рассказали о подозрении замглавы Минэнерго России в махинациях при ликвидации шахт

МВД: замглавы Минэнерго РФ подозревается в мошенничестве при ликвидации шахт
Начало событий в новости Задержание замглавы Минэнерго России по делу о мошенничестве попало на видео

Фото: Андрей Рогатко / Правительство РФ / РИА Новости

Заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову вменяется мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Противоправную деятельность чиновника выявили специалисты Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. Вместе с ним по делу задержаны бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский и два заместителя директора бюджетного учреждения.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в июне, двоим участникам криминальной схемы предъявили обвинения, после чего арестовали. По данным следствия, с 2014 по 2023 год должностные лица Минэнерго заключали с подконтрольными организациями контракты о ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, однако подрядные работы были проведены не в полном объеме, хотя деньги из бюджета на это были перечислены.

В ходе расследования задокументирована причастность к хищениям чиновников Минэнерго.

МВД показало видео задержания Мочальникова.

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      Любовь Ширижик
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