Задержание замглавы Минэнерго России по делу о мошенничестве попало на видео

МВД показало видео задержания замглавы Минэнерго по уголовному делу

МВД подтвердило задержание заместителя министра энергетики России по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. С ним проводятся следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видны силовики в доме чиновника, на столе разложены купюры.

Противоправную деятельность замминистра выявили специалисты Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

Помимо него МВД и ФСБ задержали бывшего замминистра энергетики вместе двумя заместителями директора бюджетного учреждения.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в июне. По данным следствия, с 2014 по 2023 год должностные лица Минэнерго заключали с подконтрольными организациями контракты о ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, однако подрядные работы были проведены не в полном объеме, а деньги из бюджета были перечислены.

25 октября суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения замминистра энергетики Сергею Мочальникову. Его предшественника Анатолия Яновского уже допросили следователи.

