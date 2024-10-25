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18:51, 25 октября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала о направлявших ракеты на подвалы с жителями ВСУ

Жительница Курской области: ВСУ направляли ракеты на подвалы с людьми

Фото: Reuters

Жительница Курской области рассказала о целях Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подвалам с мирными жителями. Ее историей поделился в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

Пожилая россиянка рассказала, что в приграничном хуторе, где она жила, на момент вторжения украинских войск на российские территории оставалось всего семь человек. Из атакованного населенного пункта их эвакуировали 10 августа, с ее слов, якобы всего на два дня.

«[За два дня перед этим] так бомбили, направляли ракеты на подвалы [с людьми]. И мы бежали по улице, все же разбито, домов нет», — вспомнила пенсионерка.

По ее словам, российские военные укрыли мирных жителей от атак ВСУ. «Выскочил один военный наш с одной хатки, она целая еще осталась: "Вы куда? К нам, сюда, быстрее". Мы у них сидели до пяти вечера. Дроны летят. Это тихий ужас (...) [Семья спаслась] благодаря нашим военным, что нас они увидели», — добавила женщина.

Бои с украинскими войсками в российском приграничье продолжаются с 6 августа. Жители Курской области неоднократно заявляли об атаках ВСУ на мирное население. В частности, жительница Глушковского района заявила, что тех, кто не успел выехать, украинские солдаты брали в плен.

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      Елена Торубарова
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