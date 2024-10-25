Жительница Курской области рассказала об угрозах украинских солдат

Жительница Курской области рассказала военным следователям об угрозах украинских солдат. Соответствующее видео публикует 360.ru.
Как отметила россиянка, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.
«Одна женщина хотела зайти, вещи забрать, ей сказали: "Берите вещи. Если через пять минут вы не уйдете, мы [с вами расправимся]"», — вспомнила женщина об угрозах украинских военных.
По ее словам, перед вторжением украинских войск на территорию российского региона над Глушковским районом пролетели 24 дрона, а на второй день ВСУ начали взрывать мосты.
«У меня два сына и дочь — инвалид первой группы. Я б с ней не убежала, просто с нами бы действительно [расправились]. Мы и от дронов убегали, все было (...) Мы успели убежать в Брянск, ехали на своей машине. Думали [двигаться] на Курск, но были такие обстрелы, что было нереально туда доехать», — отметила местная жительница.
Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. Жители Курской области неоднократно заявляли об атаках ВСУ на мирное население и о мародерстве. В частности, пенсионерка из Ольговки рассказала, как ей приказали снять серьги.