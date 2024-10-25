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18:07, 25 октября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала об угрозах украинских солдат

Жительница Курской области рассказала об угрозах солдат ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Жительница Курской области рассказала военным следователям об угрозах украинских солдат. Соответствующее видео публикует 360.ru.

Как отметила россиянка, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.

«Одна женщина хотела зайти, вещи забрать, ей сказали: "Берите вещи. Если через пять минут вы не уйдете, мы [с вами расправимся]"», — вспомнила женщина об угрозах украинских военных.

По ее словам, перед вторжением украинских войск на территорию российского региона над Глушковским районом пролетели 24 дрона, а на второй день ВСУ начали взрывать мосты.

«У меня два сына и дочь — инвалид первой группы. Я б с ней не убежала, просто с нами бы действительно [расправились]. Мы и от дронов убегали, все было (...) Мы успели убежать в Брянск, ехали на своей машине. Думали [двигаться] на Курск, но были такие обстрелы, что было нереально туда доехать», — отметила местная жительница.

Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. Жители Курской области неоднократно заявляли об атаках ВСУ на мирное население и о мародерстве. В частности, пенсионерка из Ольговки рассказала, как ей приказали снять серьги.

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      Елена Торубарова
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