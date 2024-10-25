Жительница курского села Ольговки рассказала о снятых с нее бойцами ВСУ серьгах

Жительница села Ольговки Курской области рассказала о мародерстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент ее общения с освободившими населенный пункт российскими бойцами опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

По словам россиянки, однажды к ней пришли двое украинских солдат, один из которых обратился к ней. «Он просто сказал: "Снимай серьги"», — поделилась россиянка.

Пенсионерка отметила, что в остальное время главный предмет внимания украинских солдат составлял местный продуктовый магазин. «Там же ж пиво, водка», — пояснила она.

Об освобождении Ольговки стало известно 24 октября. Позже в сети появилось видео, на котором были запечатлены тела солдат ВСУ — их упоминала и лишившаяся серег пенсионерка. Автор ролика обратил внимание на «схаванную» ногу одного из бойцов. Перед этим дорогу перед ним перебежал кот.