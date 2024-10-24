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12:56, 24 октября 2024Россия

Бойца ВСУ со «схаванной» ногой в освобожденном курском селе сняли на видео

«РВ» опубликовала видео с телами солдат ВСУ на улицах Ольговки в Курской области

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сеть выложили видео с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на улицах освобожденного села Ольговка в Курской области. Снятый одним из российских бойцов ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Автор ролика показывает брошенную украинскую бронетехнику на одной из улиц. Затем дорогу перед ним перебегает кот. Пройдя несколько метров по дороге, боец обращает внимание на лежащие на обочине тела. «Вон [украинские военные] валяются», — пояснил военнослужащий.

Присмотревшись, боец замечает, что у одного из них обглодана нога. «Нога вон схаванная уже. (...) [Нечего] было приходить на нашу землю», — заключает солдат.

Об освобождении Ольговки «РВ» сообщила 24 октября. Официальных данных от Минобороны о возвращении контроля над населенным пунктом не поступало.

За последние дни Российской армии в ходе контрнаступления удалось освободить ряд населенных пунктов Курской области. По оценке командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, по состоянию на середину октября был возвращен контроль почти над половиной занятой ВСУ территории. Бои на территории региона ведутся с начала августа.

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      Алан Босиков
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