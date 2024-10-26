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19:08, 26 октября 2024Экономика

Путин уточнил правила отмены взыскания алиментов

Путин подписал закон об уточнении правил отмены приказа о взыскании алиментов

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В нем говорится, что если в установленный для возражений должника срок они поступают, то судья обязан отменить приказ. Далее в определении об отмене взыскателю разъясняется, что его требование можно предъявить в порядке искового производства.

До этого первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила, что документ устранит недостатки правового регулирования. Действовавшие правила позволяли отказывать заявителям во взыскании алиментов по отмененному судебному приказу.

Теперь в случае отмены приказа и удовлетворении требований взыскателя в порядке искового производства выплаты будут производиться с того момента, с которого они прописывались в отмененном судебном распоряжении. Также закон предусматривает возможность обжалования определения суда об отмене судебного приказа, если у должника отсутствовали уважительные причины невозможности представить возражения в срок.

Ранее Минюст предложил выплачивать алименты совершеннолетним детям до достижения ими возраста 23 лет при условии, что они после общеобразовательной школы поступили и обучаются в образовательных учреждениях на очном отделении.

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      Платон Щукин
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