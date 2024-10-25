В России предложили продлить срок выплаты алиментов при одном условии

Минюст России предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

Алименты следует выплачивать совершеннолетним детям до достижения ими возраста 23 лет при условии, что они после общеобразовательной школы поступили и обучаются в образовательных учреждениях на очном отделении. Соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов разместил Минюст.

По мнению ведомства, с учетом уровня учебной нагрузки многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут работать без ущерба для учебы. А значит, выплата алиментов позволит им полноценно осваивать образовательную программу.

Отдельно документ предполагает, что окончившие школу совершеннолетние дети продолжат получать выплаты до 1 сентября того года, когда они завершили обучение, если не достигли 19 лет.

Также ведомство подготовило поправки, дающие возможность привлекать к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин. Если срок неуплаты достиг двух и более месяцев с момента привлечения к административной ответственности неплательщику может грозить уголовное дело.

Продление срока выплаты алиментов уже обсуждалось. В том числе в августе о такой инициативе говорили депутаты ЛДПР, а в 2019 году занимавший на тот момент должность министра юстиции Александр Коновалов предложил закрепить в законодательстве выплаты студентам-очникам.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью.