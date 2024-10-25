Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:41, 25 октября 2024Экономика

В России предложили продлить срок выплаты алиментов при одном условии

Минюст России предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Алименты следует выплачивать совершеннолетним детям до достижения ими возраста 23 лет при условии, что они после общеобразовательной школы поступили и обучаются в образовательных учреждениях на очном отделении. Соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов разместил Минюст.

По мнению ведомства, с учетом уровня учебной нагрузки многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут работать без ущерба для учебы. А значит, выплата алиментов позволит им полноценно осваивать образовательную программу.

Отдельно документ предполагает, что окончившие школу совершеннолетние дети продолжат получать выплаты до 1 сентября того года, когда они завершили обучение, если не достигли 19 лет.

Также ведомство подготовило поправки, дающие возможность привлекать к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин. Если срок неуплаты достиг двух и более месяцев с момента привлечения к административной ответственности неплательщику может грозить уголовное дело.

Продление срока выплаты алиментов уже обсуждалось. В том числе в августе о такой инициативе говорили депутаты ЛДПР, а в 2019 году занимавший на тот момент должность министра юстиции Александр Коновалов предложил закрепить в законодательстве выплаты студентам-очникам.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Вучич рассказал об открытии посольства Сербии в Киеве

      Названы самые мистические места для путешествий в России

      Путин сообщил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали самый выгодный способ вложения денег

      Россиянин заступился за девушку и получил ножевое ранение от оппонента

      Оскароносный режиссер поддержал Трампа

      Новые компьютеры Apple покажут в конце октября

      Блогерша Саша Спилберг поделилась с фанатами снимками в мини-юбке

      Российский студент пришел в колледж с молотком и ударил сокурсника по голове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше