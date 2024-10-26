Американская газета впервые за 36 лет отказалась поддерживать кандидата на выборах

Washington Post впервые за 36 лет не стала поддержать кандидата на выборах в США

Американская газета The Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявил директор-распорядитель газеты Уильям Льюис.

Он подчеркнул, что газета будет занимать такую же позицию и в отношении президентских выборов в будущем. По его словам, своим отказом The Washington Post хочет показать веру в способность читателей самостоятельно принять решение о выборе в пользу того или иного кандидата.

Льюис отметил, что работа издания заключается в предоставлении читателям беспристрастных новостей, а также в публикации материалов, заставляющих их задуматься и сделать собственные выводы.

Ранее бывший президент США Джимми Картер, отметивший 100-летний юбилей в октябре, поддержал кандидатуру демократа Камалы Харрис. Экс-глава государства проголосовал досрочно — по почте. Утверждается, что он с нетерпением ждал возможности поддержать Харрис.