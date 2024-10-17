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00:13, 17 октября 2024Мир

Столетний экс-президент США поддержал кандидатуру Харрис

NYT: бывший президент США Картер поддержал кандидатуру Харрис

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Бывший президент США Джимми Картер, отметивший 100-летний юбилей в октябре, поддержал кандидатуру демократа Камалы Харрис. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, экс-глава государства проголосовал досрочно — по почте. Утверждается, что он с нетерпением ждал возможности поддержать Харрис.

Накануне стало известно, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опережает Харрис на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Rasmussen Reports. Отмечается, что 48 процентов респондентов поддержали бы на выборах кандидатуру Трампа, а Харрис — 46.

До этого американские букмекеры спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах.

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      Марина Совина
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