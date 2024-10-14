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07:46, 14 октября 2024Мир

Букмекеры оценили шансы Трампа на победу на выборах

Election Betting Odds: букмекеры прогнозируют победу Трампа на выборах

Фото: Marco Bello / Jeenah Moon / Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп является фаворитом на победу на выборах по версии букмекеров. Об этом сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds.

Отмечается, что победу политика предсказывают с вероятностью в 53 процента. При этом шансы его соперницы — Камалы Харрис — оценивают в 46 процентов. Примечательно, что все профильные ресурсы отдают победу Трампу с небольшим перевесом.

8 октября газета The New York Times сообщила, что американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис смешной. Журналисты издания сослались на собственный опрос общественного мнения. В частности, сильным лидером Трампа охарактеризовали 48 процентов респондентов, в то время как Харрис — порядка 45 процентов.

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      Марина Совина
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