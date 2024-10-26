Германия и Франция отказались обойти вето Венгрии и помочь Украине

Bloomberg: Германия и Франция отвергли план обхода ЕС вето Венгрии по Украине

Германия и Франция отказались от поддержки плана Европейского союза (ЕС), позволяющего обойти вето Венгрии и оказать Украине военную помощь. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что Европейская служба внешних связей предложила странам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Как указано в материале, данная схема позволила бы отправлять Киеву финансовые средства без необходимости в поддержке всех стран ЕС.

Берлин и Париж, однако, опасаются того, что подобное решение может превратить фонд мира в инструмент внешней политики. Источники отметили, что другие страны также могут отвергнуть предложение о добровольных взносах в фонд.

Ранее стали известны выступающие против членства Украины в НАТО страны альянса. Ими стали США, Германия, Венгрия, Словакия, Словения, Бельгия и Испания.