В Иране в результате теракта погибли десять силовиков

Mehr: теракт в Иране с десятью жертвами осуществила группировка «Джейш аль-Адль»

Суннитская группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости), признаваемая в Иране террористической, взяла на себя ответственность за субботний теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом со ссылкой на иранское государственное агентство Mehr сообщает РИА Новости.

До этого иранские СМИ передали, что в ходе нападения в перестрелке погибли десять силовиков. В «Джейш аль-Адль» пообещали представить подробности инцидента позднее.

Атака на полицейских совпала по времени с ударом Израиля по Ирану, который был нанесен в ответ на беспрецедентный ракетный обстрел. Целью атаки стали исключительно военные объекты, в результате погибли двое военнослужащих.

Sky News Arabia со ссылкой на источники утверждает, что Иран через неназванную страну-посредника уже сообщил Израилю об отсутствии намерений отвечать на атаку.