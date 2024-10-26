В Иране погибли двое военнослужащих в результате атаки Израиля

Tasnim: двое иранских военных погибли в результате атаки Израиля

Двое иранских военнослужащих погибли в ночь на субботу в результате атаки Израиля. Об этом заявили в армии Ирана, сообщает Tasnim.

«Армия Исламской Республики Иран пожертвовала двумя своими бойцами минувшей ночью в ходе противостояния [запуска] снарядов преступного израильского режима, чтобы защитить безопасность Ирана и предотвратить нанесение ущерба народу и интересам Ирана», — отметили в Вооруженных силах Исламской республики.

Согласно заявлению, иранские средства ПВО перехватили и успешно отразили атаки, добавив, что в некоторых районах был нанесен ограниченный ущерб, масштабы которого выясняются.

Ранее стало известно, что Иран сообщил Израилю, что не ответит на атаку со стороны израильской армии. Отказ от ответного удара Тегеран направил через страну-посредника.