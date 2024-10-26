Израиль предупредил Иран об атаке и потребовал не отвечать на нее

Axios: Израиль предупредил Иран об атаке и потребовал не отвечать на нее

Израиль направил сообщение Ирану, в котором предупредил о готовящейся ответной атаке 25 октября и потребовал не отвечать на нее. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Израильтяне заранее дали понять иранцам, что они собираются атаковать в целом, а что нет», — передает портал слова собеседника.

Отмечается, что сообщение Израиля, которое было передано через третьих лиц, было попыткой ограничить продолжающийся обмен атаками между странами и предотвратить более широкую эскалацию. По информации двух других источников, Израиль потребовал не отвечать на атаку и подчеркнул, что если Иран ответит, Тель-Авив предпримет еще одну более серьезную атаку.

Как уточняет портал, одним из каналов передачи сообщений Ирану был министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. «Я говорил с министром иностранных дел Ирана о войне и обострении напряженности в регионе. Что касается последнего, я призвал к сдержанности. Все стороны должны работать над предотвращением дальнейшей эскалации», — написал он на своей странице в соцсети X за несколько часов до израильской атаки.

Ранее США призвали руководство Ирана отказаться от ответа на атаку Израиля и закончить обмен ударами. В Вашингтоне подчеркнули, что полностью готовы защищать и поддерживать Израиль в случае ответных ударов.