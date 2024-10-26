Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 26 октября 2024Мир

США призвали Иран не отвечать на удар Израиля

США призвали Иран поставить точку и не отвечать на атаку Израиля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти США призвали руководство Ирана отказаться от ответа на атаку Израиля и закончить обмен ударами. Об этом на брифинге заявил представитель американской администрации, передает турецкое агентство Anadolu.

По его словам, атака Израиля на Иран, которая произошла в ночь на субботу, 26 октября, должна завершить обмен ударами. Он также отметил, что израильские удары были «точными» и «нацеленными».

«Это должно положить конец обмену ударами между Израилем и Ираном. Если Иран решит ответить, то мы полностью готовы защищать Израиль и поддерживать Израиль, и у этого решения будут последствия», — подчеркнул представитель Вашингтона.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом сообщил, что силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности. Остин подтвердил нерушимую приверженность Вашингтона безопасности Израиля и его праву на самооборону.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

      США призвали Иран не отвечать на удар Израиля

      Американский дрон RQ-20 Puma попал к российским специалистам

      Посольство России описало обстановку в Тегеране после авиаударов Израиля

      Украина за ночь выпустила по России 17 беспилотников

      Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

      РКК получил свыше пяти тысяч заявок на поиск пропавших без вести в Курской области

      В России рассказали о повышении размера детских выплат в 2025 году

      В Германии обратились с требованием к Западу из-за БРИКС

      Германия и Франция отказались обойти вето Венгрии и помочь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше