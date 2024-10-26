США призвали Иран не отвечать на удар Израиля

США призвали Иран поставить точку и не отвечать на атаку Израиля

Власти США призвали руководство Ирана отказаться от ответа на атаку Израиля и закончить обмен ударами. Об этом на брифинге заявил представитель американской администрации, передает турецкое агентство Anadolu.

По его словам, атака Израиля на Иран, которая произошла в ночь на субботу, 26 октября, должна завершить обмен ударами. Он также отметил, что израильские удары были «точными» и «нацеленными».

«Это должно положить конец обмену ударами между Израилем и Ираном. Если Иран решит ответить, то мы полностью готовы защищать Израиль и поддерживать Израиль, и у этого решения будут последствия», — подчеркнул представитель Вашингтона.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом сообщил, что силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности. Остин подтвердил нерушимую приверженность Вашингтона безопасности Израиля и его праву на самооборону.