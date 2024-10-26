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07:18, 26 октября 2024Мир

Пентагон заявил о повышенной готовности сил США на Ближнем Востоке

Пентагон сообщил о повышенной готовности сил США на Ближнем Востоке

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану сообщил, что силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления.

Глава Минобороны США подтвердил нерушимую приверженность Вашингтона безопасности Израиля и праву на самооборону. Остин также отметил усиление американских сил «для защиты своего персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана».

Ранее появилась информация о том, что Ираиль и США проводили консультации по поводу масштабов и типов целей, по которым Тель-Авив намеревался нанести удары при ответе Ирану.

При этом США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Израиль наносит точечные удары по военным объектам в Иране в целях самообороны.

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      Маргарита Пименова
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