США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану

Белый дом: США не участвуют в израильских ударах по Ирану

США не участвуют в израильской военной операции против Ирана. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, передает CNN.

По его словам, Израиль наносит точечные удары по военным объектам в Иране в целях самообороны и в ответ на ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября. «Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», — сказал Саветт.

Источник телеканала добавил, что израильская сторона заранее уведомила Вашингтон о запланированной атаке на Иран.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль не стал наносить удары по ядерным или нефтяным объектам Ирана, ограничившись военными целями. По данным NBC News, целями ударов могли быть казарма и склад с оружием.