В США cообщили подробности удара Израиля по Ирану

CBS News: Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты Ирана

Израиль не стал наносить удары по ядерным или нефтяным объектам Ирана, ограничившись военными целями. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский телеканал CBS News.

Источник также отметил, что власти США были заранее предупреждены Израилем о скорой атаке.

Прежде Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. «Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», - указано в сообщении портала Axios.

Ранее ЦАХАЛ подтвердила проведение атаки на Иран. Информацию об обстрелах также подтвердили израильские официальные лица.