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02:26, 26 октября 2024Мир

Израиль нанес ответный удар по Ирану

Axios: Израиль нанес удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», - указано в сообщении.

Прежде в Тегеране раздались звуки взрывов. Подробностей произошедшего в иранской столице не приводится, причины взрывов не уточняются. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

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      Артём Верейкин
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