В столице Ирана раздались взрывы

Mehr: в Тегеране раздались взрывы

Утром в субботу, 26 октября, в Тегеране раздались звуки взрывов. Об этом сообщило агентство Mehr.

Подробностей произошедшего в иранской столице не приводится, причины не уточняются. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщается.

Ранее власти Ирана ввели запрет на пронос в самолеты всех электронных средств связи, кроме мобильных телефонов. Подобное заявление официальный представитель Организации гражданской авиации ближневосточной страны Джафар Язерлу сделал на фоне резкого роста геополитической напряженности в этом регионе после ракетных ударов Ирана по территории Израиля и массовых взрывов пейджеров в Ливане.