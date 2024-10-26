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02:15, 26 октября 2024Мир

В столице Ирана раздались взрывы

Mehr: в Тегеране раздались взрывы
Архивное фото

Архивное фото. IRINN / Reuters TV / RReuters

Утром в субботу, 26 октября, в Тегеране раздались звуки взрывов. Об этом сообщило агентство Mehr.

Подробностей произошедшего в иранской столице не приводится, причины не уточняются. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщается.

Ранее власти Ирана ввели запрет на пронос в самолеты всех электронных средств связи, кроме мобильных телефонов. Подобное заявление официальный представитель Организации гражданской авиации ближневосточной страны Джафар Язерлу сделал на фоне резкого роста геополитической напряженности в этом регионе после ракетных ударов Ирана по территории Израиля и массовых взрывов пейджеров в Ливане.

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      Марина Совина
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