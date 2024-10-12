В Иране запретили проносить в самолеты почти все электронные средства связи

Власти Ирана разрешили проносить в самолеты исключительно мобильные телефоны

Власти Ирана ввели запрет на пронос в самолеты всех электронных средств связи, кроме мобильных телефонов. Об этом заявил официальный представитель Организации гражданской авиации ближневосточной страны Джафар Язерлу. Его слова приводит РИА Новости.

Подобное заявление он сделал на фоне резкого роста геополитической напряженности в этом регионе после ракетных ударов Ирана по территории Израиля и массовых взрывов пейджеров в Ливане. Язерлу подчеркнул, что теперь пассажирам в его стране запрещается проносить в самолеты почти все виды электронных средств связи, как в ручной клади, так и в багаже. Исключение иранские власти сделали только для мобильных телефонов.

Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла 17-18 сентября 2024 года. По официальным данным, более трех тысяч человек в результате этого пострадали. Власти ближневосточных государств обвинили в произошедшем Израиль, однако руководство последней страны пока воздержались от каких-либо комментариев по данной теме.

В начале октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Начальник Генерального штаба израильской армии пообещал ответить на нападение, но не стал уточнять, каким именно образом. Иранское постпредство при ООН заявило, что в случае очередной атаки Израиля в его сторону последует сокрушительный ответ.