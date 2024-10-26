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02:38, 26 октября 2024Мир

Армия Израиля прокомментировала атаку на Иран

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по военным целям в Иране

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение атаки на Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению израильских военных, удары наносятся по военным целям на территории страны. Информацию об обстрелах также подтвердили израильские официальные лица.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. До этого в Тегеране прозвучали взрывы.

Накануне власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

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      Марина Совина
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