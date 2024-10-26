В США сообщили о консультациях с Израилем перед ударом по Ирану

NYT: Израиль и США консультировались по масштабам и типам целей при ответе Ирану

Ираиль и США проводили консультации по поводу масштабов и типов целей, по которым Тель-Авив намеревался нанести удары при ответе Ирану, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Уточняется, что консультации велись по линии Белого дома и Пентагона.

При этом США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт сообщил, что Израиль наносит точечные удары по военным объектам в Иране в целях самообороны.

Ранее стало известно, что Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.