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04:02, 26 октября 2024Мир

В США сообщили о консультациях с Израилем перед ударом по Ирану

NYT: Израиль и США консультировались по масштабам и типам целей при ответе Ирану

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Ираиль и США проводили консультации по поводу масштабов и типов целей, по которым Тель-Авив намеревался нанести удары при ответе Ирану, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Уточняется, что консультации велись по линии Белого дома и Пентагона.

При этом США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт сообщил, что Израиль наносит точечные удары по военным объектам в Иране в целях самообороны.

Ранее стало известно, что Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.

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      Маргарита Пименова
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