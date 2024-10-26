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05:20, 26 октября 2024Мир

Израиль при атаке на Иран задействовал более ста самолетов

JP: Израиль при атаке на Иран задействовал более ста самолетов, включая F-35

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 самолетов, включая стелс-истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP).

По данным издания, самолеты были задействованы с расстояния двух тысяч километров.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. Израильские военные утверждают, что атаковали исключительно военные объекты на территории Ирана. По данным американского телеканала CBS News, нефтяные и ядерные объекты под удар не попали.

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      Марина Совина
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