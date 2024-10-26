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03:50, 26 октября 2024Мир

Израиль нанес ответный удар по Ирану. Какие цели он выбрал для атаки?

Аxios: Израиль нанес авиаудары по Ирану, в Тегеране прогремели взрывы

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.

Изначально о начале атаки сообщили СМИ, затем эту информацию подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также израильские официальные лица. В Израиле утверждают, что атаковали исключительно военные объекты на территории Ирана.

По данным американского телеканала CBS News, нефтяные и ядерные объекты под удар не попали. Незадолго до начала израильского обстрела в столице Ирана Тегеране раздались звуки взрывов. Позднее выяснилось, что причиной стала работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Израиль обещал Ирану смертоносный ответ

В начале октября министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя ракетную атаку Ирана, пообещал, что Тегеран ждет смертоносный ответ.

Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это

Йоав Галантминистр обороны Израиля

Незадолго до этого он высказался о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана. По словам главы оборонного ведомства, такая возможность не исключается. Однако США выступили против такого шага.

Иран, в свою очередь, предупредил Израиль, что любая атака с его стороны будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа. Говоря о сроках нанесения ответного удара, в Тегеране отметили, что не станут задерживаться с ответной атакой, «но и спешить не будет».

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами также предостерег Израиль от удара. Он подчеркнул, что в таком случае Тель-Авив будет ждать болезненный ответ.

В начале октября Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет

Иран выпустил по Израилю несколько сотен баллистических ракет в ходе атаки 1 октября. Под ударом оказался Тель-Авив. В КСИР объяснили, что атака стала ответом на ликвидацию лидера ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллы и главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

После ударов на всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Израильские военные почти сразу подняли в небо около 30 истребителей для перехвата ракет. За сутки до этого ЦАХАЛ начал наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Израильская армия осуществила прорыв границы с Ливаном сразу в нескольких местах. Колонны техники вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны. Также прогремели сильные взрывы в столице — Бейруте.

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      Марина Совина
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