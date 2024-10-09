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22:35, 9 октября 2024Мир

Израиль пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку Ирана

Министр обороны Израиля Галант: ответ Ирану на ракетную атаку будет смертоносным

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в социальной сети X, что ответ страны на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным.

«Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это», — пообещал Галант.

Ранее стало известно, что шансы нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана невелики. Согласно полученным данным, в случае нанесения ответного удара Израиль сфокусируется на военных и разведывательных объектах, а также на командных пунктах.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

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      Марина Совина
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