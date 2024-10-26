В Иране объяснили звуки взрывов в столице

РИА Новости: взрывы в Тегеране объяснили результатом работы ПВО

Причиной громких звуков недалеко от Тегерана стала работа средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник в силах безопасности страны, передает РИА Новости.

Утром в субботу, 26 октября, в Тегеране раздались звуки взрывов. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение атаки на Иран. Как утверждают израильские военные, удары наносятся по военным целям на территории страны.

В начале октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Начальник Генерального штаба израильской армии пообещал ответить на нападение, но не стал уточнять, каким именно образом.