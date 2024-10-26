Названы особенности образованного вокруг ВСУ в Курской области кольца

Дандыкин: под Курском момент истины: либо ВСУ сдаваться, либо быть уничтоженными

В Курской области наступает момент истины: либо бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться, либо быть уничтоженными, убежден капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Особенности образованного вокруг ВСУ в российском регионе кольца он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас в два раза сократилась территория, которую ВСУ захватили на Курской земле. Это гарнизон, который находится на севере. Пополнение боеприпасами, ротация людей сейчас сведены к нулю у ВСУ», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, в Курской области сейчас находится примерно две тысячи украинских бойцов.

«Они находятся в окружении, прячутся по лесополосам, но оказывают сопротивление. Наши ребята наносят удары. Но противник пытается вводом новых формирований со стороны границы с Курской областью деблокировать и вывести их оттуда», — добавил он.

Также Дандыкин отметил, что погодные условия благоприятствуют действиям Российской армии.

«Противнику будет сложнее уходить по дорогам, техники становится все меньше, топлива для нее, в общем-то, нет. То есть наступает момент истины: либо сдаваться, либо быть уничтоженными», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты ВСУ, составляет примерно 6 на 15 километров. Глава государства отметил, что вокруг украинских войск создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься. Он добавил, что противник, попавший в окружение, уже не в состоянии оказать Вооруженным силам России значимый отпор.

