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07:21, 26 октября 2024Бывший СССР

Луганская школьница призвала Запад выступить в поддержку журналистов

Луганская школьница Савенкова призвала страны Запада поддержать журналистов

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB / Global Look Press

Международные организации на Западе продолжают закрывать глаза на преследование журналистов, западным странам следует публично выступить в поддержку сотрудников СМИ. Об этом заявила попавшая в список украинского сайта «Миротворец» школьница и журналист из Луганска Фаина Савенкова, передает РИА Новости.

По ее словам, сегодня профессия журналиста является смертельно опасной, однако многим из них навешиваются ярлыки «пропагандистов» и на них «объявляется охота», размещая информацию о них на «экстремистских сайтах». Многих журналистов преследуют, угрожая им тюремным заключением за несоответствие их точки зрения западной повестке, а от некоторых из них просто избавляются, как от Олеся Бузины, Андреа Роккелли или Дарьи Дугиной.

«Международные институты Amnesty International, "Репортеры без границ", ОБСЕ на защиту журналистов не становятся. Наверное, сейчас так принято в странах, гордящихся своей демократией, — подвергать все цезуре и не защищать своих граждан лишь потому, что они думают иначе. Я очень надеюсь, что представители этих стран выразят публичную реакцию и поддержку журналистов», — сказала она.

Ранее Фаина Савенкова обратилась к главе евродипломатии Жозепу Боррелю и заявила, что Запад поставками оружия Киеву лишь продлевает конфликт. «Украина — не жертва, а организатор конфликта, где НАТО — участник», — добавила она.

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      Артём Верейкин
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