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12:53, 26 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал вбросом заявления об участии КНДР в украинском конфликте

Лукашенко: вброс об участии КНДР в украинском конфликте нужен для ввода войск

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сведения об участии войск из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в российско-украинском конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко назвал вбросом подобную информацию. Президент предположил, что подобная информация нужна для того, чтобы Украина могла получить разрешение для ударов дальнобойными ракетами по территории России или чтобы ввести подразделения войск.

«Это может быть эскалацией конфликта — коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали», — предположил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер ответил на вопрос об участии Белоруссии или КНДР в российско-украинском конфликте. По его словам, это приведет к эскалации военной ситуации.

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