МЧС сообщило о четвертом погибшем при жесткой посадке вертолета Ми-2 под Кировом

Спасатели МЧС России обнаружили четвертого погибшего при жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Кировской области. Об этом министерство сообщает в своем Telegram-канале.
Поиски погибших проводились в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе.
О жесткой посадке вертолета санавиации на территории Кировской области стало известно ранее 26 октября. За штурвалом Ми-2 находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.
Помимо него, внутри вертолета находились трое — два фельдшера и врач. Что именно стало причиной ЧП, не уточняется.