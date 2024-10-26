МЧС сообщило о четвертом погибшем при жесткой посадке вертолета Ми-2 под Кировом

Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при посадке Ми-2 под Кировом

На борту упавшего в Кировской области вертолета находился глава частной авиакомпании

Начало событий в новости На борту упавшего в Кировской области вертолета находился глава частной авиакомпании

Спасатели МЧС России обнаружили четвертого погибшего при жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Кировской области. Об этом министерство сообщает в своем Telegram-канале.

Поиски погибших проводились в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе.

О жесткой посадке вертолета санавиации на территории Кировской области стало известно ранее 26 октября. За штурвалом Ми-2 находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.

Помимо него, внутри вертолета находились трое — два фельдшера и врач. Что именно стало причиной ЧП, не уточняется.