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19:46, 26 октября 2024Россия

На борту упавшего в Кировской области вертолета находился глава частной авиакомпании

Глава ООО «Вяткаавиа» Комлев управлял упавшим в Кировской области вертолетом

Фото: МЧС РОССИИ

За штурвалом вертолета Ми-2 санитарной авиации, упавшего в Даровском районе Кировской области, находился генеральный директор частной авиакомпании ООО «Вяткаавиа» Валентин Комлев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Помимо него, на борту присутствовали врач и два фельдшера, пациентов не было. В региональном главке МЧС сообщили, что нашли тела всех четырех человек, выжить им не удалось.

На фотографиях, представленных спасателями, машина полностью разрушена. О предварительных причинах инцидента не сообщается.

Ранее на этой неделе жесткую посадку в лесу совершил вертолет санитарной авиации в Нижегородской области. Причиной стали проблемы технического характера. Все находившиеся в машине люди выжили: у пилота повреждена нога, у остальных — ушибы.

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      Платон Щукин
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