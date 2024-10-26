На борту упавшего в Кировской области вертолета находился глава частной авиакомпании

Глава ООО «Вяткаавиа» Комлев управлял упавшим в Кировской области вертолетом

За штурвалом вертолета Ми-2 санитарной авиации, упавшего в Даровском районе Кировской области, находился генеральный директор частной авиакомпании ООО «Вяткаавиа» Валентин Комлев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Помимо него, на борту присутствовали врач и два фельдшера, пациентов не было. В региональном главке МЧС сообщили, что нашли тела всех четырех человек, выжить им не удалось.

На фотографиях, представленных спасателями, машина полностью разрушена. О предварительных причинах инцидента не сообщается.

Ранее на этой неделе жесткую посадку в лесу совершил вертолет санитарной авиации в Нижегородской области. Причиной стали проблемы технического характера. Все находившиеся в машине люди выжили: у пилота повреждена нога, у остальных — ушибы.