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11:42, 22 октября 2024Россия

Санитарный вертолет с пациентом совершил жесткую посадку в лесу российского региона

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА).

Уточняется, что жесткая посадка была совершена в лесу. «Вертолет (...) совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно, из-за проблем технического характера (...) Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — рассказали в НССА.

Находившиеся в вертолете люди пострадали: у пилота повреждена нога, у остальных — ушибы.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет раскрыл предварительную причину вызвавшего резонанс крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа. Считается, что причиной трагедии стала плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету.

ЖЗЛ
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