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03:45, 16 октября 2024Россия

Раскрыта предварительная причина крушения Ми-8 на Камчатке

МАК: действия экипажа Ми-8 в тумане могли привести к авиакатастрофе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету в таких условиях могли стать причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа. Такую причину раскрыли в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

В документах также представлены факты о том, что в момент аварии стояла низкая облачность. Скриншот с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово, в 30 километрах от которого в горах упал борт, показывает, что горы были полностью закрыты туманом.

В отчете указывается, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. Также приведены данные, что все последние аварии с вертолетами «Витязь-аэро» происходили по причине ошибки в сложных метеоусловиях.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили.

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      Марина Совина
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