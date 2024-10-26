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13:52, 26 октября 2024Россия

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военных

Фото: Alina Smutko / Reuters

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военнослужащих, назвало их Минобороны РФ в субботу, 26 октября.

Также, по утверждению ведомства, были уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты (из них одна шведского производства), и 10 боевых бронированных машин, а также две установки HIMARS. Кроме того, восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Также, по данным МО РФ, за сутки российские войска отразили под Курском четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли там 30 человек, семеро сдались в плен.

25 октября российские военнослужащие вывезли с опасных территорий Курской области 11 человек.

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      Антон Похиляк
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