Минтранс захотел в разы повысить штраф за неоплату платной трассы

Минтранс: штраф за неоплату проезда по платной трассе будет повышен в разы

Штраф за неоплату проезда по платной трассе будет повышен почти в семь раз для легковых автомобилей и в шесть раз — для водителей грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России на официальном сайте ведомства.

«Документом предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам с 1500 рублей до 10 000 рублей для легковых транспортных средств и с 5000 рублей до 30 000 рублей для грузовых», — сообщил Минтранс.

В настоящее время проект поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) размещен на публичное обсуждение. Он также предусматривает введение штрафа за неоплату платной трассы в размере 50 000 рублей для владельцев автомобилей, принадлежащих иностранному перевозчику.

Ранее в Москве автомобилистов начали наказывать за неоплаченный проезд по платным трассам. Так, с 1 сентября по 6 октября было выписано более 140 тысяч штрафов за бесплатный проезд по проспекту Багратиона.