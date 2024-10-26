Суд арестовал четвертую подозреваемую в деле о коррупции в метро Москвы

«Ъ»: по делу о взятках в метро Москвы арестовали замглавы «ВО "Технопромимпорт"»

По делу о коррупции в Московском метрополитене Басманный суд арестовал заместителя гендиректора АО «ВО "Технопромимпорт"» Яну Талипову, она стала уже четверым фигурантом дела, для которого избрана такая мера пресечения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) также возбуждено в отношении Дмитрия Дощатова, Александра Волынского и Александра Васильева. Все они были арестованы еще в четверг, а до Талиповой дело дошло только в пятницу.

Материалы расследования касаются контракта на сумму три миллиарда рублей, который в 2017 году с «ВО "Технопромимпорт"», возглавляемым Волынским, заключил АО «Мосинжпроект». Договор касался поставок железобетонных полушпал типа LVT-M в комплекте с рельсовыми скреплениями, которые способны поглощать шум и вибрацию состава.

Поставщик в декабре 2019 года заключил с литовской фирмой UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал стоимостью 2,3 миллиарда рублей, но в реальности заказ был размещен на двух белорусских предприятиях, а обошлись они в 937 миллионов рублей. При этом полушпалы не отвечали требованиям, а заказчики, как уверены следователи, знали об этом и сфальсифицировали данные об изготовителях.

В результате в последние четыре года подземка получила около 200 тысяч комплектов полушпал, не отвечающих требованиям по качеству, что установлено экспертизой.

Как показало расследование, Дощатов, первый заместитель начальника городского метрополитена, согласился на оплату товара за автомобиль Toyota RAV4 стоимостью около пяти миллионов рублей.