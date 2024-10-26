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20:36, 26 октября 2024Россия

Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-2 под Кировом

Baza опубликовала видео с места крушения вертолета Ми-2 в Кировской области

В сети появилось видео с места крушения санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области. Ролик публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видны обломки воздушного судна, лежащие среди деревьев в лесу, и поднимающийся от них дым.

О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 26 октября. На борту Ми-2 было четверо человек. Никого из них спасти не удалось. За штурвалом воздушного судна находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.

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