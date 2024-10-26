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15:57, 26 октября 2024Мир

Президент Сербии объяснил свой отказ от участия в саммите БРИКС

Вучич: ЕС не хочет видеть, что Сербия поддерживает связи с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от участия в саммите БРИКС тем, что Европейский союз (ЕС) не хочет видеть, что Сербия поддерживает связи с Россией. Его слова передает РИА Новости.

Вучич прокомментировал отказ председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем. По его словам, глава ЕК отменила переговоры, так как до этого Вучевич провел встречу с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Вучич подчеркнул, что ЕС «не может вынести» сочетание сербскими властями встреч с европейскими и российскими официальными лицами.

«Они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими», — добавил сербский лидер.

Вучич заявил, что если бы он отказался от встречи с фон дер Ляйен и посетил саммит БРИКС, то было бы неясно, как Сербия бы «выстояла в предстоящий год или три месяца». Он подчеркнул, что благодаря своему решению «сохранил уважение президента [России Владимира] Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК».

Президент Сербии также напомнил о трудностях, с которыми сталкивается его страна из-за требований западных политиков ввести санкции против России.

Ранее Вучич встретился в Белграде с фон дер Ляйен, заявив, что во время его нахождения у власти Сербия не изменит свой путь к членству в ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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