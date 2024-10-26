Историк описал влияние западной пропаганды на общественное сознание. Как это помогло Гитлеру?

Пропаганда периода Первой мировой войны могла повлиять на общественное мнение в США и Великобритании в годы Второй мировой войны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Юдин.

Творческие меры пропаганды

Историк отметил, что это открытый вопрос, который едва ли когда-нибудь получит четкое и недвусмысленное объяснение. Он пояснил, что во время Первой мировой войны в странах Антанты развернулась широкая пропагандистская кампания по обвинению германской армии в зверствах и прочих военных преступлениях. По мнению Юдина, Первая мировая война стала важным рубежом в становлении военной пропаганды как системной информационной политики воюющих сторон. Тот период был примечателен тем, что для решения этой задачи противоборствующие стороны прокладывали себе дорогу в информационном противоборстве во многом на ощупь.

Как правило, это все были творческие меры ad hoc, и каких-то заранее продуманных стратегий никто заранее не разрабатывал. Со временем методом проб и ошибок были определены универсальные методы и средства пропаганды, которые с разной степенью успешности применялись всеми враждующими сторонами Николай Юдин кандидат исторических наук

Историк перечислил основные приемы военной пропаганды, широко применявшиеся во время Первой мировой войны: апелляция к эмоциям и инстинктам, а не к рациональным аргументам; стремление интерпретировать войну не как политический, а как нравственный и мировоззренческий конфликт, представить ее как противостояние абсолютного добра и абсолютного зла, цивилизации и варварства; элементы расизма (это было больше характерно для французской пропаганды); высмеивание противника (чаще всего это касалось главы враждебного государства) и идея о религиозном характере военного противостояния (это было характерно для российской пропаганды).

Афиша фильма Дэвида Уорка Гриффита «Сердце мира» 1918 года. Немецкий солдат стоит над французской крестьянкой с плеткой в руках. Текст внизу: «Величайший триумф Д. У. Гриффита "Сердце мира" — история любви на фоне батальных сцен Великой войны, снятых на полях сражений во Франции по специальному разрешению военных министерств Великобритании и Франции» Фото: Imperial War Museums

«С помощью этих приемов создавался образ врага, который включал в себя обвинения противника в нарушении им обычаев и законов войны с подробным и нередко натуралистическим описанием его реальных и мнимых зверств в отношении военнопленных и мирного населения», — пояснил Юдин.

По мнению историка, пропаганда стран Антанты представляла противника в несколько наивном и карикатурном виде. Например, французская пропаганда изображала Первую мировую войну как противоборство древней латинской культуры с нашествием извечно агрессивных диких гуннов, а российская пропаганда преподносила этот конфликт как высшую фазу противостояния славянства и тевтонства.

В обеих странах быстро возобладало представление о том, что в военных преступлениях германской армии виноват весь немецкий народ вместе с кайзером

В странах Антанты очень любили высмеивать германского кайзера Вильгельма II, особенно его подкрученные вверх усы. Еще одной мишенью пропагандистов Антанты стала немецкая культура в целом и философия в частности, воплощением которой стал Фридрих Ницше.

Пропаганда зверств

Юдин рассказал, что одним из главных средств военной пропаганды стран Антанты в период Первой мировой войны стала пропаганда зверств (Atrocity propaganda). По его словам, пропаганда зверств как элемент формирования образа врага известна как минимум с античных времен. «В этом смысле уникальность Первой мировой войны состоит в том, что никогда раньше в таком масштабе гражданское население не оказывалось охваченным этой пропагандой и никогда раньше она не попадала на такую благодатную почву», — отметил ученый.

Агитационный плакат Николая Рериха «Враг рода человеческого» с изображением германского кайзера Вильгельма II, 1914 год

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что значительная часть описания зверств, приписываемых германским военным в годы Первой мировой войны, являлись плодом фантазии пропагандистов стран Антанты, которые даже не были на фронте.

Во многом это были либо раздутые слухи, либо откровенные выдумки. В современных условиях большинство этих публикаций сразу признали бы фейками хотя бы из-за того, что они ссылались на сведения из анонимных и прочих сомнительных источников Николай Юдин кандидат исторических наук

«Признавая большинство публикаций в газетах стран Антанты о жутких зверствах германской армии лживыми и недостоверными, мы не можем отрицать того факта, что немецкие войска на оккупированных территориях действительно совершали многочисленные военные преступления, носившие систематический характер, — уточнил Юдин. — Репрессии в отношении мирного населения, массовые бессудные расстрелы, взятие заложников, пытки пленных и изнасилования — все это было на самом деле, и есть документы, подтверждающие подобные факты».

По словам историка, военные преступления германской армии на оккупированных территориях во время Первой мировой войны действительно носили массовый характер, но не настолько массовый, как это утверждала пропаганда стран Антанты. Однако с точки зрения информационной войны немцы были для этой пропаганды идеальным противником.

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о том, была ли память о лживой антигерманской пропаганде периода Первой мировой войны причиной первоначально скептического отношения западной общественности к свидетельствам о военных преступлениях гитлеровских нацистов во время Второй мировой войны, Юдин осторожно отметил, что такое действительно могло быть.

Тем более что накануне Второй мировой войны едва ли не самым опасным противником для западных либеральных демократий считался СССР, а не гитлеровская Германия

Открытка с изображением немецких и австрийских солдат, одержавших победу над Сербией, Черногорией, Бельгией, Францией, Россией, Англией и Японией. Под ней подпись по-немецки: «Двое против семи. Ура! Мы сделали это» Фото: Legion-media

Первая мировая война — первый глобальный военный конфликт с участием 38 стран между двумя коалициями государств в Европе — Антантой и Тройственным (позже — Четверным) союзом. Боевые действия войны распространились также на Африку, Ближний Восток и некоторые другие регионы Азии. Один из самых масштабных военных конфликтов в истории человечества.