Пушилин в каске опубликовал видео из Украинска

Глава ДНР Пушилин опубликовал видео в каске из Украинска

Глава Донецкой народной республике (ДНР) Денис Пушилин находится в Украинске. Видео в каске глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что находится с «легендарной» 114-й отдельной стрелковой бригадой. «Уважаемые друзья, город Украинск, ребята уже, конечно, продвинулись и дальше, но побывать здесь снова, где действительно противник очень серьезно имел возможность укрепляться предыдущие годы, очень серьезно огрызался, но у нашего подразделения стоит задача освобождать русскую землю Донбасса», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что российские военнослужащие ценой неимоверных усилий шаг за шагом двигаются вперед. Он также пожелал им оставаться целыми и невредимыми и идти только вперед.

Ранее Пушилин рассказал о перспективах российской армии в ДНР. По его словам, продвижение подразделений армии России в районе населенных пунктов Горняк и Селидово позволит нарушить логистику украинской армии в ДНР.